استشاري تغذية تكشف فوائد وأضرار التين الشوكي.. فيديو

قالت الدكتورة هبة عصام، استشاري التغذية، إن الإفراط في تناول أي طعام بكميات كبيرة من الممكن أن يؤدي إلى مشكلات، وقد تؤدي لإيذاء الجسم.

وأضافت "هبة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن التين الشوكي من الفواكه المفيدة جدًا كفاكهة صيفية، فهو يحتوي على فوائد هائلة، وفيتامين سي ومضادات أكسدة جيدة جدًا للجسم، موضحة أن تناول التين الشوكي يؤدي لتقليل ضغط الدم، ويحتوي على ألياف بنسبة عالية جدًا.

وتابعت أن التين الشوكي له سعرات حرارية قليلة، وبالتالي يؤدي إلى إنقاص الوزن، موضحة أن الإفراط في تناوله يؤدي لمشكلات، حيث إنه يقوم بتقليل سكر الدم، ولذلك لا بد من مراعاة ذلك لمرضى السكر، كما أن وجود ألياف كثيرة في التين الشوكي فإن تناوله بكثرة قد يؤدي لمشاكل في الأمعاء، إما بحدوث إسهال بشكل زائد أو حدوث إمساك.

وأردفت استشاري التغذية من ضرورة توخي الحذر عند شراء التين الشوكي، وذلك بسبب نقل العدوى، ولذلك فإن هناك ضرورة للتأكد من نظافة الأدوات التي تستخدم في تقطيع التين الشوكي، قائلة: "غسل التين الشوكي يقلل من مصادر انتقال العدوى خلال تناول التين الشوكي".