الإحصاء: ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 36.5% في معدل التضخم السنوي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، عن معدل التضخم السنوي لشهر يونيو 2023 مقارنة بشهر يونيو 2022، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (64.9%)، وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (58.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (92.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (83.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (67.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (31.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (36.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (53.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (35.5%) .

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (45.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (45.4%).

كما سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (23.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (36.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (22.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.0%).

وأوضح الجهاز أنه سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (6.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.3%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.2%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (41.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (29.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (50.0%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (39.4%).