جلسة خاصة بين كولر وصلاح محسن لحسم مصير عودة اللاعب للأهلي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودة صلاح محسن مهاجم الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن مارسيل كولر معجب بمستوى صلاح محسن بعد التألق مع فريق سيراميكا خلال الموسم الحالي ويرغب في عودة اللاعب إلى القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن كولر طلب عقد جلسة مع صلاح محسن عقب مباراة القمة امام الزمالك يوم الخميس المقبل والتي ستحسم لقب الدوري بشكل رسمي.

وأشار المصدر إلى أن كولر يرغب في التعرف على اللاعب عن قرب، والحديث معه عن ضرورة الالتزام لحجز مكان في صفوف الفريق، خاصة أن عدم التزام اللاعب في الفترة الماضية كان سبب رحيله عن الأهلي.

كما يسعى مارسيل كولر لمناقشة عدة جوانب تتعلق بالملعب وخارجه مع صلاح محسن قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن عودته للفريق والاستعانة به لتدعيم خط الهجوم الأحمر بعد رحيل الثنائي شادي حسين وحسام حسن.