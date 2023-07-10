بالفيديو.. "حياة كريمة": نعمل على تطبيق نظام التعليم اليابانى فى 100 مدرسة

قالت هبة الشرقاوى، مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، إننا اتجهنا للتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والجايكا اليابانية، حتى يتم تطبيق نظام التعليم اليابانى فى 100 مدرسة من مدارس حياة كريمة، وبدأنا فى محافظات المنوفية والبحيرة والدقهلية كمرحلة أولى.



وأضافت هبة الشرقاوى، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أننا بدأنا فى معاينة 30 مدرسة واليوم يمر عام على قيامنا بمعاينة المدارس والتى قام بها فريق الرصد الميدانى فى المحافظات الثلاث وعاينوا المدارس التى تصلح لتطبيق النموذج اليابانى فى قرى ومراكز حياة كريمة.



ولفتت إلى أنه تم عمل زيارات من الخبراء اليابانيين لمعاينة المدارس والتأكد من صلاحيتها لتطبيق النموذج، والذى يستهدف نشر ثقافة التعليم اليابانى بقرى حياة كريمة، بسبب أن هذا النموذج يعتمد على اكتساب مهارات لمعارف جديدة للطلاب وتعزيز الإنتماء للمكان الذى يعيشون فيه.