الإحصاء: ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 1.9% خلال يونيو الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، عن معدل التضخم الشهــرى لشهــر يونيو 2023 مقارنة بشهـر مايو 2023، حيث سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (3.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.7%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (4.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.9%) .

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.9%).

وأوضح الجهاز أنه سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.7%) .

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (22.9%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.9%) .

أما قسم المطاعم والفنادق فسجل ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.9%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.0%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.2%) .