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الإثنين 10 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 1.9% خلال يونيو الماضي

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، عن معدل التضخم  الشهــرى لشهــر يونيو 2023 مقارنة بشهـر مايو 2023، حيث سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (3.6%) بسبب ارتفاع أسعار  مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.7%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (4.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.9%) .

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.9%).

وأوضح الجهاز  أنه سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار  مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.7%) .

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (22.9%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.9%) .

أما قسم المطاعم والفنادق فسجل ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.9%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.0%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.2%) .

الاحصاء اليوم التضخم