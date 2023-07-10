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الإثنين 10 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: ارتفاع أسعار الدخان بنسبة 18% خلال يونيو الماضي

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، عن معدل التضخم  الشهرى لشهر يونيو 2023 مقارنة بشهر مايو 2023، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (1.5%) وتأتي التغييرات نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.9%).ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%).  ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.4%)،  ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.3%).

وأشار الجهاز إلى أنه سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (18.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (9.3%) وارتفاع أسعار  الدخان بنسبة (18.4%) .

وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (2.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.4%) .

كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)،  مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%) .

الاحصاء التضخم يونيو 2023