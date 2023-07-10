بالفيديو.. "علاج الإدمان": قدمنا خدمات علاجية لـ 82 ألف مريض خلال 6 أشهر

قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي، إن الصندوق يعمل على أكثر من محور، بداية من المحور العلاجي الذي يهتم بتقديم الخدمات العلاجية في مراكز العزيمة التابعة للصندوق، مشيرًا إلى أن الخدمات في مراكز العزيمة لا تقتصر على الخدمات العلاجية فقط، ولكن تمتد لخدمات تأهيل اجتماعي ونفسي وحتى تأهيل وتمكين اقتصادي للمتعافين من الإدمان.

وأضاف "وهبة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن مراكز العزيمة والمراكز الشريكة مع القطاع الخاص تقدم خدمات علاجية لأكثر من 82 ألف مريض إدمان خلال 6 أشهر فقط وهم النصف الأول من عام 2023 وحتى الآن، موضحًا أن نسبة الذكور ممن تم تقديم الخدمات العلاجية لهم بلغت 94 % والإناث حوالي 4%، وهو ما يشير إلى مدى ثقة الأسر والإناث في المؤسسة الحكومية الممثلة في صندوق وعلاج مكافحة الإدمان.

وتابع، أن أكثر المحافظات التي استفادت من الخدمات العلاجية كانت محافظة القاهرة والجيزة، نظرًا لقربهم من المراكز العلاجية.