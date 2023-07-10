أوكرانيا: القوات الروسية تهاجم خيرسون 51 مرة في يوم واحد

قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، صباح اليوم الاثنين، إن القوات الروسية هاجمت الإقليم 51 مرة في آخر 24 ساعة، مما أسفر عن إصابة 5 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة.

ذكر بروكودين، في تصريح صحفى، خلال اليوم الماضي، شن العدو 51 هجوما وأطلق 328 قذيفة باستخدام قذائف الهاون والمدفعية الثقيلة والطائرات والدبابات وحجزس وقاذفات القنابل الآلية والطائرات بدون طيار، وتحديدا أطلقوا 8 قذائف على مدينة خيرسون".

وأضاف بروكودين، أن الجيش الروسي استهدف أحياء سكنية في مناطق مأهولة ومبنى منشأة تجارية في مدينة بيريسلاف، مما أسفر عن إصابة مدير مؤسسة طبية.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الاثنين وصول نحو 33 ألفا و900 لاجئ من أوكرانيا خلال ال` 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى 13.44 مليون لاجئ.

وأوضحت الوكالة أن نحو 36 ألفا و500 أوكراني غادروا بولندا أمس الأحد عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل إلى 11.611 مليون شخص. وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.