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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس رجل و3 سيدات كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة ركاب المواصلات بمدينة نصر

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس رجل و3 سيدات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لنشل الركاب في المواصلات العامة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على رجل و3 سيدات كونوا تشكيلًا عصابيًا لنشل ركاب المواصلات العامة بمدينة نصر.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص و3 سيدات لهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وضبط بحوزتهم (6 هواتف محمولة – مبلغ مالى) مجهولين المصدر.

واعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" حال استقلالهم سيارات الأجرة والنقل الجماعى، وأقروا بأن المضبوطات حوزتهم من مُتحصلات وقائع سرقـة.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

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