بالفيديو.. الأرصاد تكشف حقيقة ارتفاع درجة الحرارة لـ45 درجة بنهاية الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة الموجودة في الجو، وهو ما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة عن القيم المتوقعة من درجتين إلى 3 درجات، نظرًا لتأثرنا بمنخفض الهند الموسمي وهو منخفض جوي يصاحبه كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط وتؤدي لتشبع هذه الكتل بكميات كبيرة من بخار المياه وتؤدي لارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن المناطق الساحلية تكون أعلى في نسب الرطوبة وكلما تقدمنا للمناطق الداخلية تكون نسب الرطوبة أقل، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 35 درجة مئوية، والمحسوسة بين 37 إلى 38 درجة.

وتابعت، أن طقس اليوم خلال فترة النهار سيكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية في جنوب وشمال الصعيد، وجنوب سيناء نهارًا، موضحة أنه مع فترات الليل وغياب أشعة الشمس ولا سيما ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر ستنخفض الحرارة.

وأردفت، أن الأجواء معتدلة ليلا على الأنحاء كافة، حيث أن درجات الحرارة تعد بالمعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، ومع نهاية هذا الأسبوع ستكون أعلى من المعدلات بنحو درجة إلى درجتين، وستكون العظمى 36 درجة مئوية نهارا على القاهرة الكبرى.

وأكدت، أن درجات الحرارة تدور حول المعدلات الطبيعية، مع العلم أنه سترتفع في نهاية الأسبوع الحالي إلى 36 درجة مئوية وتصل إلى 39 درجة مئوية، نافية وصول درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية خلال هذا الأسبوع.