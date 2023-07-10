تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 489 شاحنة و 103 سيارات، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 229 شاحنة و 84 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 260 شاحنة و 19 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين القاهرة والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين القاهرة والحرية وغادرت العبارة امل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و 220 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2600 راكب بموانيها .

