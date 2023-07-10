أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 489 شاحنة و 103 سيارات، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 229 شاحنة و 84 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 260 شاحنة و 19 سيارة.
يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين القاهرة والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين القاهرة والحرية وغادرت العبارة امل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و 220 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2600 راكب بموانيها .
محافظات
تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 489 شاحنة و 103 سيارات، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 229 شاحنة و 84 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 260 شاحنة و 19 سيارة.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 489 شاحنة و 103 سيارات، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 229 شاحنة و 84 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 260 شاحنة و 19 سيارة.