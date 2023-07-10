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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطلين لحيازة مخدر الهيروين بالمرج

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عاطلين بتهمة بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت ٦٠٠ جرام في منطقة المرج 15 يوما على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد في الميعاد المحدد. 

وأقرّ المتهمون بحيازتهم المضبوطات بقصد بيعها والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج عدة بلاغات تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم استهداف المتهمين وضبطهم وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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