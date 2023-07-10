استصلاح 537 ألف فدان خلال عام.. خبراء: زيادة المساحات الزراعية تستهدف النهوض بالاقتصاد المصري.. ولا بد من الاهتمام بالفلاح

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان بلغت 136.5 ألف فدان عام 2021/2022، مقابل 140 ألف فدان عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.2% عن العام السابق، بينما بلغت المساحة المستصلحة 537.1 ألف فدان، وفقا لنشرة السنوية لاستصلاح الأراضي عام 2021/2022.

وأوضحت النشرة، أن مطروح احتلت الترتيب الأول فقد بلغت المساحة المستصلحة بها 198.1 ألف فدان بنسبة 36.9%، تليها المنيا بمساحة 175.6 ألف فدان بنسبة 32.7%، ثم الوادي الجديد بمساحة 17.6 ألف فدان بنسبة 3.3%، ثم أسوان بمساحة 55 ألف فدان بنسبة 10.2%.

وبحسب النشرة، بلغ إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة 163.2 ألف فدان عام 2021/ 2022، مقابل 87.1 ألف فدان عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 87.3%، ويرجع ذلك إلى زيادة مساحة الأراضي المستصلحة بشركات القطاع الخاص هذا العام.

وبلغت مساحة شركات القطاع الخاص 133 ألف فدان بنسبة 81.4٪، يليها مساحة الأراضي بالجمعيات التعاونية 25.4 ألف فدان بنسبة 15.5%، ثم الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بمساحة 5 آلاف فدان بنسبة 3.1%، من إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة عام 2021/2022.

وأشارت النشرة إلى أن المساحة المقام عليها مشروعات الثروة الحيوانية (إنتاج ألبان وتسمين وتربية ماشية أغنام) من الأراضي المستصلحة بلغت 154 فدانا عام 2021/2022، مقابل 136 فدانا عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 13.2٪.

وفي هذا السياق يقول حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الاهتمام بالزراعة المصرية من قبل القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، سبب رئيسي في تطوير الزراعة خلال العشر سنوات الأخيرة، موضحًا أن الزراعة لها دور كبير في النهوض بالاقتصاد المصري بفضل الصادرات الزراعية للخارج وجلبها للعملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار وكسره حاجز الثلاثين جنيهًا.

وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن زيادة المساحات الزراعية ساعدت بشكل كبير في تقليل الواردات وزيادة الصادرات، خاصة أن لدينا المؤهلات التي تساعدنا أن نصبح من أقوى الدول الزراعية في منطقة الشرق الأوسط بفضل الكوادر والإمكانيات التي نمتلكها في ملف الزراعة.

وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام، الخبير الزراعي، لا بد أن يكون لدينا خطة محكمة لزيادة المساحات الزراعية لأقصى حد ممكن في ظل الزيادة السكانية المستمرة التي تؤثر بشكل كبير علينا كما يجعل المحاصيل لا تكفي احتياجاتنا كما يجعلنا نستورد الكميات التي تنقصنا من الخارج.

وأضاف صيام، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن أهم خطوة لزيادة المساحات الزراعية والمحاصيل الاستراتيجية الاهتمام بالفلاح المصري ومدة بجميع المتطلبات التي يحتاجها بأسعار مخفضة في ظل ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والمبيدات.