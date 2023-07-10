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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين

أرشيفيه
أرشيفيه
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عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهما لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها، وسلاح ناري «فرد خرطوش» في دائرة قسم الطالبية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «علاء، 30 عامًا، عاطل»، أنّه في العام الماضي بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، تاجر في المواد المخدرة «الهيروين» في غير الأحوال المُصرح بها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة، سلاح ناري «فرد خرطوش» على النحو المبين بالتحقيقات.

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