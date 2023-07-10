بالفيديو.. الأرصاد تحذر المصيفين من ارتفاع الأمواج

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك اضطراب بحركة الملاحة بالبحر المتوسط، وأن المناطق التي بها بحار معرضة لأمواج وسرعة الرياح تصل لـ 70 كيلو على الساعة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية بالقناة الأولى المصرية، أن ارتفاع الأمواج بين 2.5 لـ 3.5 متر وهذا يشكل خطرا على حياة المواطنين، مطالبة بوقف الصيد حتي يكون هناك هدوء بالأمواج.

وأشارت إلى أنه بداية من غدا الثلاثاء سيكون هناك هدوء في سرعات الرياح، وسيكون البحر مؤهل للصيد، ومن يوم الأربعاء ستعود الأجواء لطبيعتها، لافتة إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا في الرطوبة، و ارتفاع في درجات الحرارة، ولذلك لابد من عدم التعرض لأشعة الشمس.