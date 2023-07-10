بالفيديو|أمطار غزيرة تجتاح الصين.. والأرصاد تحذر من كوارث محتملة

عرضت فضائية يورو نيوز، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد أمطار غزيرة تجتاح الصين متسببة في فيضانات عارمة وخروج أنهار عن مجاريها.

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية الصينية حالة الإنذار، متوقعة كوارث محتملة ناجمة عن الأمطار الغزيرة في مناطق واسعة من وسط الصين وجنوب شرقها.

أفادت المحطة الرسمية الصينية "CCTV" أمس الأحد، أن المقاطعات الواقعة في وسط وشمال شرق الصين تعرضت لهطول أمطار غزيرة خلال الأيام القليلة الماضية مما تسبب في فيضانات في الشوارع والأنهار.

وشهدت مقاطعة لياونينغ في الشمال الشرقي هطول حوالي 200 ملم من الأمطار في يومين فقط، مما تسبب في ارتفاع منسوب المياه في 19 نهراً، واضطر سبع خزانات إلى إجراء عمليات تصريف للمياه.

وقالت "سي سي تي في" إن لياونينغ ستستمر في مواجهة جولات متعددة من الأمطار الغزيرة خلال الأسبوع المقبل، كما ذكرت أنه تم إنقاذ السكان مساء السبت في جيوجيانغ بمقاطعة جيانغشي وسط البلاد، بعد أن حوصروا في منازلهم وتحت الجسور بسبب الفيضانات.