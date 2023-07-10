"ميكروباص" يدهس مسنا أثناء محاولته عبور الطريق في العمرانية

لقي مسن في العقد السابع من عمره، مصرعه جراء اصطدام سيارة ميكروباص بجسده خلال محاولته عبور الطريق بشارع فيصل بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بشارع فيصل دائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين أنه أثناء محاولة مسن في العقد السابع من عمره عبور الطريق صدمته سيارة ميكروباص مسرعة مما تسبب في وفاته جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي الهرم تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم التحفظ علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.