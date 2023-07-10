كوريا الشمالية تهدد بإسقاط طائرات تجسس أمريكية

حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة من أنها قد تسقط طائرات التجسس الأمريكية إذا انتهكت المجال الجوي للبلاد،جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية .

وجاء ذلك في بيان صدر اليوم الإثنين، عن الممثل الرسمي لوزارة الدفاع في كوريا، حيث توعد أن "الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا لاستطلاعها الجوي الاستفزازي، والذي يتم تنفيذه بشراسة مع اقتحام مجالنا الجوي دون إخطار. وليس هناك ما يضمن عدم وقوع أحداث مروعة، مثل تدمير طائرة استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الشرقي (بحر اليابان)".

وأشار ممثل عن وزارة الدفاع في جمهورية كوريا الشمالية إلى أنه في أوائل يوليو، حلقت طائرات استطلاع أمريكية من طراز "RC-135 وU-2S"، بالإضافة إلى طائرة مسيرة من طراز "RQ-4B Global Hawk"، فوق شبه الجزيرة الكورية، خصوصا "في الفترة من 2 يوليو إلى 9 يوليو"، حيث تم تسجيل عدة حالات انتهاك للمجال الجوي الكوري الشمالي من قبل طائرة أمريكية، مثلما أكد.

وأضاف المسؤول أنه "في الوقت الحالي، نظهر أقصى درجات الصبر وضبط النفس، لكن هناك حدود لكل شيء. يجب أن تتوقف جميع الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها الولايات المتحدة على الفور".