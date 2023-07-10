صحيفة أمريكية: انقسام بالكونجرس حول قرار بايدن إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

شهد الكونجرس الأمريكى انقساما حول قرار إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن الأسبوع الماضى بتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية، والتى تعد إحدى الأسلحة المحظورة على نطاق واسع حول العالم بسبب المخاطر التى تشكلها.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - فى تقرير على موقعها الإلكترونى - أن العديد من المشرعين الأمريكيين ناقشوا، ما إذا كان الكونجرس سيفوض بايدن لتنفيذ خطته بشأن إرسال القنابل العنقودية لأوكرانيا، وهو قرار قال بعض حلفائه الديمقراطيين إنهم لا يستطيعون دعمه بالكامل.

وأضافت الصحيفة أن قرار بايدن لم يتسبب فقط فى تخلى بعض الديمقراطيين عنه، بل خلف انقساما فى الحزب الجمهورى أيضا مع إعلان بعض المشرعين الجمهوريين معارضتهم لقرار إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، حيث يشير المعارضون من كلا الحزبين بشكل أساسى إلى التهديد الذى تشكله الأسلحة على سلامة المدنيين.

ودافع بايدن عن قراره، الأسبوع الماضي، قائلًا إنه يعتقد أن أوكرانيا "فى حاجة إلى الذخائر العنقودية"، مشددا على أنه كان "قرارا صعبا للغاية" اتخذه بعد مناقشته مع الحلفاء والمشرعين.