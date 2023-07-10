وزير الدفاع الهندي يزور ماليزيا لتعزيز التعاون بين البلدين

وصل وزير الدفاع الهندي راجناث سينج إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، في مستهل زيارة رسمية لماليزيا تستغرق ثلاثة أيام.

وذكرت وزارة الدفاع الهندية - في تدوينة على "تويتر" أن هذه الزيارة تهدف إلى تعميق التعاون بين الهند وماليزيا في مجال الدفاع، وأن الوزير الهندي سيتبادل مع نظيره الماليزي محمد حسن وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن الهند وماليزيا لهما مصلحة مشتركة في تحقيق السلام والرخاء في المنطقة بأسرها، وأن البلدين يرتبطان بعلاقة قوية متعددة الأوجه وقد اتسع نطاقها ليشمل مجالات استراتيجية من بينها مجالات الدفاع والأمن.

وأشارت الوزارة إلى أن البلدين ملتزمان بالعمل في ظل رؤية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي أقيمت بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لماليزيا عام 2015.