عقوبات منتظرة على الأهلي والوداد المغربي بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إحالة ملف مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى لجنة الانضباط بالكاف والتي سُتعقد في كوت ديفوار نهاية الأسبوع الجاري خلال الساعات القليلة المقبلة لمناقشة ملف مباراة ذهاب وإياب نهائي دوري الأبطال.

وذكرت مصادر بالكاف، أنه تم إحالة الأهلي والوداد طرفا نهائي دوري الأبطال للجنة الانضباط بناء على تقارير الحكام ومراقب المباراة، وأن اللجنة ستجتمع برئاسة الجنوب أفريقي رايموند بعد عدة اجتماعات دامت على مدار يومي الجمعة والسبت لبحث توقيع عقوبات على عدد من الأندية والمنتخبات بعد نهاية مسابقات أفريقيا للأندية والجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم 2023.

وأضاف المصدر أن الليبي معتز إبراهيم حكم ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت في القاهرة كتب في تقريره تعرضه وتعرض الفريق الضيف الوداد المغربي إلى تجاوزات ورمي زجاجات من جماهير الأهلي أثناء خروجه من أرضية ستاد القاهرة عقب نهاية المباراة، كما كتب المراقب وجود صعوبات في خروج لاعبي الفريق الضيف إلى الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس.

وأشار المصدر إلى أن مباراة الإياب في ملعب محمد الخامس توقفت لبعض الوقت بسبب إشعال الشماريخ من جانب جمهور الوداد المغربي وأن الأمر لن يمر مرور الكرام، وأن المنسق الأمني ومراقب المباراة رصدا بعض المخالفات والتي منها إلقاء زجاجات فارغة أثناء إحتفال لاعبي الأهلي بهدف التعادل.

وشدد المصدر على أن هناك عقوبات مالية كبيرة سيتم توقيعها على ناديي الأهلي والوداد المغربي بسبب تجاوزات الجماهير في النهائي.

يذكر أن الأهلي توّج باللقب على حساب الوداد بمجموع المباراتين بعدما فاز بثنائية مقابل هدف ذهابًا وتعادل بهدف لمثله وإيابًا.