بالصور.. «الشباب والرياضة» بالدقهلية تنظم احتفالية وندوة ثقافية عن ثورة 30 يونيو

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بالنادي الثقافي، احتفالية وندوة ثقافية عن ثورة 30 يونيو، وإنجازات الثورة وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن، ضمن خطة النادي الثقافي، مساء أمس الأحد، بقاعة النادي الاجتماعي بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي، بمشاركة مديرى مراكز الشباب واعضاء النادي المتميزين في جميع المجالات.

جاءت فعاليات الاحتفالية والندوة الثقافية عن ثورة 30 يونيو، بإشراف طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، وبحضور الدكتور أحمد حسين أستاذ قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة، وفضيلة الشيخ محمود محمد، وفضيلة الشيخ عبد الحميد أحمد بمنطقة وعظ الإسماعيلية، وبسمة ريحان منسق النادى الثقافى، والحسن عبد الرؤوف منسق مركز الفنون والمسرح، وصلاح النجار منسق النشاط الديني، والدكتور على حامد مدرب تنمية بشرية.

فيما تحدث الدكتور أحمد حسين عن وضع مصر قبل ثورة 30 يونيو، وأهم الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير، والأسباب التي أدت إلى قيام ثورة 30 يونيو، وإنجازات الثورة والمكتسبات التي عادت على الوطن على اثر قيام ثورة 30 يونيو، إلا أنه بعد ثورة 30 يونيو حدث إنجازات تمثلت في تماسك الدولة المصرية وبناء الإنسان ورفع الوعي ومكافحة الشائعات التي تتسبب في إحباط الحالة المعنوية للشعب المصري.

وأضافا فضيلة الشيخ عبد الحميد أحمد والشيخ محمود محمد بمنطقة وعظ الإسماعيلية، بأهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والهوية الوطنية، وأن مصر هي الهوية ويجب أن يمتلئ قلبنا بالولاء والانتماء والحب لها، وهذا ما يجب علينا التنبيه والتصدي له وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى النشء والشباب، وأن الولاء للوطن فرض شرعي وأمر فطري وواجب حياتي، كما أنّ تحقيق الانتماء والولاء للأوطان عملية مجتمعية متكاملة يجب أن يشارك فيها جميع أبناء الوطن.

وفي ختام الاحتفالية بثورة 30 يونيو شارك فريق فرقة الفنون الشعبية بمركز الفنون بالإدارة العامة للشباب بالمديرية بعمل كرنفال وعروض الفنون الشعبية، متضمنة عروض التنورة وبعض الأغاني والاستعراضات احتفالًا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

الجدير بالذكر أن تنفيذ هذه الاحتفالية بذكرى ثورة 30 يونيو يأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونجوى صلاح وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وعلاء الدسوقي المدير العام، ورضا سفينة مدير الإدارة العامة للبرامج الثقافية، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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