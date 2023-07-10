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الإثنين 10 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيسا «الشورى السعودي» و«النواب الأردني» يبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

رئيس مجلس الشورى
رئيس مجلس الشورى السعودي، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشي
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بحث رئيس مجلس الشورى السعودي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مع رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، العلاقات الثنائية بين البلدين؛ لاسيما العلاقات البرلمانية.

جاء ذلك خلال استقبال "آل الشيخ" لرئيس مجلس النواب الأردني والوفد المرافق له، وذلك خلال وصوله لمطار الملك خالد الدولي في الرياض الأحد، مستهلًا الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيسًا لوفد مجلس النواب الأردني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وخلال الاستقبال، رحب رئيس مجلس الشورى السعودي، برئيس مجلس النواب الأردني والوفد المرافق له، متطلعًا إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين لاسيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى السعوي ومجلس النواب الأردني بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.

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