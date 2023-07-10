الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا يوقعان اتفاقية للتجارة الحرة

وقع الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا اليوم اتفاقية للتجارة الحرة هي الأولى بينهما، واتفاقية أخرى، تضمن مشاركة نيوزيلندا في برنامج "أوريزون أوروبا "وهو برنامج الأبحاث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي.

وتوقعت المفوضية الأوروبية في بيان: أن تنمو التجارة الثنائية بينهما بنسبة تصل إلى 30 % في غضون عقد، بفضل هذه الصفقة، مع احتمال نمو الصادرات السنوية للاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 4.5 مليارات يورو، مرجحة أن تنمو استثمارات الاتحاد الأوروبي في نيوزيلندا بنسبة تصل إلى 80%.

وتتضمن هذه الاتفاقية أيضًا التزامات الاستدامة غير المسبوقة، بما في ذلك احترام اتفاقية باريس للمناخ وحقوق العمل الأساسية.