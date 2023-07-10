الرئيس الجابوني المنتهية ولايته يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثالثة

أعلن الرئيس الجابوني المنتهية ولايته علي بونجو أونديمبا، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 26 أغسطس المقبل.

وقال في خطاب أمام حشد من أنصاره بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بنوكوك "أعلن يوم الأحد رسميًا أنني مرشح" للانتخابات الرئاسية، كولاية رئاسية ثالثة.

ومن المقرر أن يصادق الكونجرس اليوم الاثنين على ترشيح أونديمبا لحزبه الديمقراطي الغابوني.