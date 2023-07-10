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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

خبير عسكري صيني: صلاحية القنابل العنقودية الممنوحة لأوكرانيا توشك على الانتهاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال الخبير العسكري الصيني سونج تشونج بينج أن جو بايدن قرر إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية بسبب الحاجة إلى التخلص من مخزوناتها التي تعود لزمن الحرب الباردة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأوضح الخبير في مقال نشرته صحيفة "جلوبال تايمز" أن "الولايات المتحدة بدأت في إنتاج الذخائر العنقودية خلال الحرب الباردة، وخزنتها بكميات كبيرة، والآن أوشك عمرها الافتراضي على الانتهاء".

وبحسب الخبير، فإن البيت الأبيض قرر تقديم القنابل للقوات المسلحة الأوكرانية، عوضا عن إتلافها، حيث قال سونج تشونج بينج إن القرار اتخذ بالرغم من الخسائر التي ستقع في صفوف المدنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن القنابل العنقودية تطلق عند انفجارها قنابل صغيرة الحجم، بحيث لا ينفجر بعضها، فيما تتحول القنابل غير المنفجرة إلى ألغام يمكن أن تقتل أو تشوه المدنيين، بعد فترة طويلة من انتهاء الأعمال الحربية.

خبير عسكري صيني القنابل العنقودية أوكرانيا الولايات المتحدة