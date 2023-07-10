زيلينسكي: تجاوز المرحلة الساخنة من الصراع لا تعني نهايته

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن تجاوز المرحلة الساخنة من الصراع في أوكرانيا، لن تكون نهايته، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "ABC" الأمريكية "يجب أن تنتهي الحرب بالعدل والسلام، حتى نتمكن من استعادة وحدة أراضينا. لماذا؟ لأن نهاية المرحلة الساخنة من الحرب ونهاية الصراع لا تعني نهاية الحرب".

وعلق الرئيس الأوكراني على تصريحات دونالد ترامب بأنه قادر على إنهاء الحرب في غضون يوم واحد، قائلا "يبدو أن دونالد ترامب كانت لديه تلك الساعات الأربع والعشرون ذات مرة في حياته. كنا في حالة حرب مع روسيا، لم تكن حربا شاملة، لكنها حرب. كان لديه وقت تحت تصرفه، ولكن يبدو أنه كان لديه أولويات أخرى".

وفي وقت سابق، قال الكاتب في صحيفة "جارديان"، سيمون تيسدال، إن عدم نجاح الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، قد يجبر فلاديمير زيلينسكي، على الدخول في مفاوضات و"مبادلة" الأرض مقابل السلام.

واعتبر تيسدال أن هزيمة الجيش الأوكراني ستؤدي إلى "عواقب وخيمة"، ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا نفسها، ولكن أيضا على البلدان الأخرى، وقد تكون النتيجة زعزعة الوضع في أوروبا الشرقية.