المتحدث العسكري: انتهاء التحقيقات مع متهم حادث "القاهرة الجديدة" وإحالته للجنائية العسكرية

قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري: إنه استكمالًا للإجراءات القضائية المتخذة حيال واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، أفاد المدعى العام العسكرى بأن النيابة العسكرية قد أنهـت التحقيقات الجارية فى القضية رقم ۱۷۰ / ۲۰۲۳ "جنايات عسكرية " شرق القاهرة ضـد المتهم.

وتابع المتحدث في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "تم إحالـة الـدعوى إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات العسكرية ".

وكان العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري، قد أكد في بيان سابق، أنه فى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة، تم تحرير المحضر رقم “22 / 23” بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة، وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم “170 / 2023” «جنايات عسكرية» شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه"، وتقرر حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وجارٍ إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وتؤكد القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، كما تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.