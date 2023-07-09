غدًا.. الزمالك يستأنف تدريباته لموقعة الأهلي في الدوري

يستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، غدا الإثنين، تدريباته على ملعب في ميت عقبة وذلك استعدادا لمباراة الأهلي يوم الخميس المقبل .

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قد منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد، عقب الفوز على فيوتشر في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت في مسابقة الدوري الممتاز.

ويقام مران غدًا الإثنين بدون ثلاثي المنتخب الأوليمبي، حسام عبدالمجيد وحاتم سكر ومحمد طارق، حيث سيحصل الثلاثي على راحة غدا بعد عودتهم من رحلة المغرب عقب خوض بطولة أفريقيا، ثم ينتظم الثلاثي في التدريبات بداية من بعد غد الثلاثاء بشكل طبيعي .

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.