الدوري الممتاز.. المصري يضرب فاركو بثلاثية نظيفة

حقق فريق المصري فوز هام بثلاث أهداف دون رد على نظيره فاركو، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح أهداف اللقاء لفريق المصري اللاعب محمد جيريندو من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة بعد اعاقة من ياسين مرعي لاعب فاركو لمحاولة مرور مروان حمدي داخل منطقة الجزاء، وجاء الهدف الثاني للمصري عن طريق جابر كامل لاعب فاركو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 74 ، بينما أحرز الهدف الثالث اللاعب فرانك ايتوجا في الدقيقة 88 من أحداث اللقاء.

وارتفع رصيد فريق المصري إلى النقطة 47 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نادي فاركو عند النقطة 41 في المركز التاسع.