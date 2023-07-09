التفاصيل الكاملة بعد قبول تظلم نجل صفوت الشريف حول منعه من التصرف في أمواله

أصدرت المحكمة الاقتصادية قرارا بقبول تظلم أشرف محمد صفوت الشريف نجل وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، في أمر المنع رقم 38 لسنة 2022م بعدم التصرف في أمواله وممتلكاته الصادر من المستشار النائب العام في القضية رقم 200 لسنة 2015م حصر غسيل أموال وإلغاء قرار المنع من التصرف في أمواله وممتلكاته.

وتوفي في يناير 2021 صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، والأمين العام للحزب الوطني المنحل، بعد صراع طويل مع المرض والذي كان سببا في الخروج من السجن بقرار الإفراج الصحي وفق ما أكدته مصادر قضائية للبوابة نيوز .

-اتهامات صفوت الشريف بالكسب

نسبت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية أنهم في غضون الفترة من عام 1975 إلى 2011 بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، قام المتهم الأول صفوت الشريف بصفته من العاملين في الجهاز الإدارى بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات ثم وكيلا لها ثم رئيسا لها ثم رئيسا لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ثم وزيرا للإعلام ثم رئيسا لمجلس الشورى وأمينا عاما للحزب الوطني المنحل، حصل لنفسه ولزوجته إقبال محمد عطية حلبى وأولاده إيمان والمتهمين الثانى والثالث على كسب غير مشروع مقداره 304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها، وحصل لنفسه ولزوجته ولأولاده على العديد من العقارات وشقق سكنية وأراضٍ فضاء وأراض زراعية وفيلات كائنة بمدن عدة بداخل الجمهورية ما كان ليحصل عليها إلا استنادا لسلطان وظائفه وتدخله لدى الجهات المالكة لتلك العقارات مستغلا صفته الوظيفية لتملكها بثمن بخس لا يتناسب والقيم الحقيقية لها آنذاك فحصل بذلك لنفسه ولغيره سالفي الذكر على كسب غير مشروع بلغت قيمته 53 مليونا و807 آلاف 242 جنيها على النحو الثابت بتقارير أهل الخبرة.

-إحالة للجنايات

في 29 أغسطس 2012 أحال جهاز الكسب غير المشروع صفوت الشريف ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات ونقض الحكم للمرة وتم إعادة محاكمته من جديد فتم تبرءة نجله أشرف وفي 10 سبتمبر 2018 حكما بالسجن 3 سنوات، لصفوت الشريف، وغرامة 99 مليونًا و49 ألفًا و974 جنيهًا، ليطعن على الحكم الصادر امام محكمة النقض وبنظره رفضت المحكمة الطعن وأيدت ذلك الحكم.

-موقعة الجمل



اقتنص صفوت الشريف حكم البراءة من محكمة الجنايات في تلك القضية التي كانت تتعلق الاتهامات بها قتل المتظاهرين يومي الثاني والثالث فبراير من عام 2011، وعندما صدر هذا الحكم طعنت النيابة العامة على حكم البراءة إلا أن محكمة النقض رفضت ذلك الطعن وأيدت حكم البراءة وذلك في مايو من عام 2013.

يذكر وان قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، في مارس 2019 ببراءة أشرف صفوت الشريف نجل وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى، في اتهامه بالكسب غير المشروع، وذلك في جلسة إعادة محاكمته بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن 10 سنوات ورد مبلغ ٢٠٩ ملايين و٧٠٨ آلاف جنيه، وتغريمه مبلغًا مماثلًا، بتهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.