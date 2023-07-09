تنفيذ 19 دورة تدريبية للعاملين بمراكز خدمة عملاء كهرباء القناة

استكملت شركة القناة لتوزيع تنفيذ الخطة الموضوعة لتدريب العمالة بمراكز خدمة العملاء بالشركة والتي كانت بدأت يوم ٢٠٢٣/٥/٢٨ بتنفيذ عدد 5 دورات مايكروسوفت.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بوضع خطة تدريب للعاملين بمراكز خدمة العملاء على مستوى شركات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتقديم خدمات متميزة وبدعم كبير من المهندس سامي عرفه ابو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء وتوفير كافة الإمكانيات.

وجرى تنفيذ عدد 14 دورة بقطاعات الشركة بعد مواعيد العمل الرسمية حيث يتم تنفيذ الدورات تحت اشراف المحاسب عزت ابراهيم رئيس القطاعات المالية والتجارية والمهندس امال فؤاد رئيس قطاع التدريب والنظم وكذلك عدد كبير من المدربين الاكفاء والمتميزين.