ضبط بحوزته 43 طربة حشيش.. حبس أمين شرطة مفصول 4 أيام على ذمة التحقيقات بالدقهلية

الأحد 09/يوليو/2023 - 10:46 م

قررت نيابة مركز أجا فى محافظة الدقهلية تحت اشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة حبس أمين شرطة مفصول 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني و إرسال حرز المواد المخدرة التي ضُبطت معه وقدرها 43 طربة من مخدر الحشيش لقيدها برقم مضبوطات بالمركز وإرسالها للمعمل الكيماوي لفحصها وبيان محتواها ونوع المادة المخدرة .

وأرسلت النيابة العامة حرز المواد المخدرة الى مصلحة الجمارك بالإسكندرية لايداعها أحد محازنها على ذمة الفصل في القضية وإرسال حرز الهاتف المحمول للإدارة العامة للمساعدات الفنية بشرق الدلتا لفحصه والتحفظ على السيارة المضبوطة بحوزة المتهم وتكليف المهندس الفني بفحص السيارة ورفع بصمة الماتور والشاسية .

وأمرت النيابة العامة بالإستعلام من وزارة الداخلية عما إذا اذا كان المتهم ضمن العاملين بجهاز الشرطة وفي حالة عمله طلب بيان بالدرجة الوظيفية والمالية له والإفادة بذلك على وجه رسمي .

وكان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا قد تمكنوا من ضبط أمين شرطة مفصول وبحوزتة 43 طربة من مخدر الحشيش داخل سيارة بنطاق مركز أجا محافظة الدقهلية بقصد الإتجار.

وكانت معلومات قد وردت للعقيد أحمد عبدالوهاب، رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، بقيام "أحمد.أ.ا"، 52 عامًا ، امين شرطة مفصول- ولايعمل ومقيم قرية البهو فريك مركز أجا، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وإعداد مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بقيادة العقيد عمر عبدالمتعال والرائد محمد سنجاب، وضبط المتحري عنه حال قيادتة السيارة رقم (د ص ي 6197) ببندر أجا وبحوزتة 42 طربة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وقدرة 570 جنية وهاتف محمول.

و بمواجهتة بما أسفر عنة الضبط اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملاؤه والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسيارة للتنقل.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11000/2023 جنايات مركز أجا والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أصدرت قراراتها السابقه .