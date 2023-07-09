ماسورة غاز السبب.. إصابة 12 شخصًا بحالة تسمم داخل شركة بالشيخ زايد

تسلمت النيابة العامة بأكتوبر التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول أصيب 12 شخصا بحالات تسمم جماعي نتيجة استنشاقهم غاز سام داخل شركة بالطريق الصحراوي بنطاق مدينة الشيخ زايد، حيث تبين أنه أثناء عمل مصابين حدث كسر بماسور غاز سام فانتشر بالمكان، وتم استنشاقه الأمر الذي نتج عنه إصابة عدد من الأفراد بحالة تسمم.

وقد أمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة، وكذلك سؤال استدعاء عدد من العاملين بالشركة ولسماع أقوالهم حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يؤكد بحدوث حالات تسمم جماعي داخل شركة بالطريق الصحراوي بنطاق مدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز سام واستنشاق 12 شخصا للغاز مما تسبب في إصابتهم جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وجار إصلاح الكسر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.