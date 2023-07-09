أحمد عبدالوهاب: استعد للمشاركة في مسلسل الحشاشين والرعب في البيت بيتي 2 مختلف

حل الفنان أحمد عبدالوهاب ضيفا على وائل منصور ومنة عامر في حلقة جديدة من برنامج عيشها بانرجي على راديو إنرجي 92.1 وتحدث عبدالوهاب عن مشاركته في مسلسل 1000 حمدلله ع السلامة مع الفنانة يسرا في الموسم الرمضاني السابق وعن مشاريعه القادمة.

وجاءت أبرز تصريحات الفنان أحمد عبدالوهاب عبر راديو إنرجي، وقال: شعرت بالارتباك والخضة بعد معرفتي أن أول مشاهد لي في مسلسل 1000 حمدلله ع السلامة مع يسرا.

واضاف: تم ترشيحي للمسلسل بعد المشاركة في مسرحية انستونا، وكان أصعب مشهد في المسلسل كان مع عنبه ومايان السيد عقب مشاجرة بينهما والسبب الخوف من ردة فعل الجمهور.

وأشار عبد الوهاب إلى أن جمهور عنبة على السوشيال ميديا اعترض على بعض مشاهد العنف التي جمعتهم سويًا، وقال: خرجت من مسلسل 1000حمدلله ع السلامة بعلاقات أكبر و أكبر مكسب كان يسرا و المخرج عمرو صلاح.

واضاف: في بداية مشواري بذلت مجهود كبير في التمثيل قبل البدء في التأليف.

وعن الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي قال: نشعر بالخوف خلال تصوير الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي بسبب نجاح الجزء الأول الغير متوقع، وهناك الكثير من النجوم الصاعدين انضموا للجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي بجانب ان الرعب في الجزء الثاني مختلف تمامًا عن الجزء الأول.

وبسؤاله عن أعماله القادمة قال: نستعد لتقديم عروض مسرحية انستونا مع دنيا سمير غانم في الصيف، وأشارك في مسلسل الحشاشين في رمضان المقبل مع الفنان كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي.