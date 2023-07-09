صادر له قرار إزالة من 2012.. سقوط أجزاء من عقار قديم بحي الجمرك بالإسكندرية

شهد حي الجمرك بالإسكندرية، اليوم الأحد، سقوط أجزاء من عقار قديم بحي الجمرك الإسكندرية، دون حدوث أي إصابات، وتلقت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك بالإسكندرية، بلاغا بسقوط أجزاء من عقار قديم رقم 18 شارع الطوريني متفرع من الإمام دون إصابات.

وبناء على تعليمات المهندسة نهي أحمد خليفة رئيس حي الجمرك، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واستكمال رفع مخلفات الأتربة، ذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين.

وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك، قامت إدارة المشروعات بالحي بإزالة الأجزاء المعلقة بالعقار الكائن 12 سليمان مرسي، والعقار خالٍ من السكان، وبالرجوع لقسم المنشآت تبين أن العقار صادر له قرار هدم رقم 247 لسنة 2012.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استكمال رفع مخلفات الأتربة، وجاء ذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

وكانت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك، قد تلقت بلاغ بسقوط أجزاء من العقار رقم 4 بشارع ابن جبير وأمام رقم 6 بشارع ابن باجه باللبان، وهو عقار خالى من السكان ولم يسفر الحادث عن إصابات.

وقام الحى برئاسة المهندسة نهى أحمد خليفة رئيسة حى الجمرك، بتكليف القيادات للتوجه إلى العقار، برئاسة المهندسة وفاء زايد، سكرتير عام حى الجمرك، ورجال مباحث قسم الجمرك، وتم وضع الحواجز لحماية المارة.