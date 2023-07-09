«النيابة» في مصرع 3 أشخاص بحادث تصادم: عجلة القيادة اختلت في يد السائق

تسلمت النيابة العامة بأكتوبر، التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف الطريق الصحراوى بمدينة الشيخ زايد، حيث تبين أنه أثناء سير قائد السيارة اختلت عجلة القيادة بيده مما ادي لإنحرافها واصطدامها بالرصيف، الأمر الذي نتج عنه وقوع الحادث ومصرع من بداخل السيارة.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثامين المتوفين بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية بالحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف الطريق الصحراوى فى الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين واصطدم السيارة بالرصيف وقد نتج عن الحادث وفاة 3 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتحرير محضر بذلك، وإخطار النيابة.

