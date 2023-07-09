الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 12 مصابًا في انقلاب سيارة بأطفيح

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية 12 شخصا أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة أطفيح، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

يذكر أن غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يشير إلي بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف عجلة القيادة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 12 شخصا جرى نقلهم إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.