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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ساندي تطلق بوستر أغنيتها الجديدة الرعشة

الرعشة
الرعشة
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أطلقت المطربة ساندي بوستر أغنيتها الجديدة بعنوان الرعشة والتي آثار اسمها تساؤلات من الجمهور  ومتشوقين لسماع الأغنية المقرر طرحها غدًا الاثنين الساعة السابعة على قناتها الرسمية.
تعاونت ساندي في أغنية “الرعشة” مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي شريف مكاوي، ومن المقرر طرح الأغنية مساء غد الأثنين في تمام الساعة السابعة مساء عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية.

وشاركت ساندي ضمن أبطال فيلم “تاج” للنجم تامر حسني والمعروض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي في مصر ومختلف الدول العربية والأوروبية.

https://www.instagram.com/p/Cue7ePYtIKa/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

ساندى الرعشة يوتيوب تاج