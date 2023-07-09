جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة عن الملكية الفكرية بالطب البيطري

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة كفر الشيخ ثاني ندواته العلمية بعنوان "تعريف بسياسة حقوق الملكية الفكرية لجامعة كفر الشيخ" بقاعة سيمينار كلية الطب البيطري بالجامعة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



اكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الملكية الفكرية محمية قانونا بموجب حقوق منها: البراءات، وحق المؤلف، والتي تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف بابتكارهم أو اختراعهم أو فائدة مالية نظيرها، ويرمي نظام الملكية الفكرية من خلال إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام، إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار.



عقدت الندوة بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري، ووكلاء الكلية ولفيف من اعضاء هيئة التدريس والهئية المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالكلية.



وحاضر فى الندوة الدكتور حسام اسماعيل مدير مكتب براءات الاختراع بمركز ربط الجامعة بالصناعة، والدكتور صابر فتحي مدرس بكلية الحقوق.



وخلال كلمته تحدث الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، في البداية عن قانون حماية الملكية الفكرية الذي صدر عام 2002 وعن حرص الدولة المصرية على الانتفاع بكل مايؤدي الى التطوير والتنمية ولذلك أطلقت رئاسة مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك حفاظاً على أحقية كل فرد بامتلاك ما ينتجه عقله البشري دون استغلاله بأي اتجاه.



واستهدفت الندوة التعريف بالأهداف السياسية للملكية الفكرية، والتي من اهمها حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية وهي خاصة بالدولة من اجل تنمية العنصر البشري، ثم الاطار التشريعي الذي يحمي ويحكم حقوق الملكية الفكرية، وايماناً من الدولة المصرية بقيادتها السياسية بدور البحث العلمي في حل المشكلات المجتمعية حتى نصل لغايتنا في اطار التشريعات وحقوق سياسة الملكية الفكرية كان لابد من تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية للبحث العلمي وربط البحث العلمي بالصناعة ومن ثم المردود الاقتصادي على المجتمع والمساهمة في حل تلك المشكلات وهو احد اهم اهداف الجامعة؛ واخيرا توعية فئات المجتمع المصري بكل أطيافه بأهمية حماية الملكية الفكرية لمعرفة كل فرد ماله من حقوق وماعليه من واجبات.



ومن جانبها عرضت الدكتور ايناس بهجت مدير مركز ربط الجامعة بالصناعة، مكونات المركز ومجهودات المكتب وانجازاته خلال الثلاث سنوات السابقة، كما بينت رسالة المركز والتى تتمحور حول نقل مخرجات البحث العلمي واظهارها فى صورة منتجات قابلة للتسويق .



وكان اهم المحاور التى تم مناقشتها من جانب المحاضرين تعريف الباحثين بحقوقهم المادية والمعنوية وملكيتهم الفكرية لأفكارهم ومنتجاتهم وكيفية حماية هذه الحقوق.