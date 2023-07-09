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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غيابات بالجملة في قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا

جايمي باتشيكو مدرب
جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا كليوباترا في الثامنة والنصف من مساء الاثنين، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في إطار مباريات الجولة ٣٣ من بطولة الدوري.

ويغيب عن بيراميدز عدد كبير من اللاعبين ابرزهم رمضان صبحي وعبدالله السعيد للإصابة وإبراهيم عادل ومحمود صابر بعد مشاركتهما مع المنتخب الأولمبي في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما. 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر  - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - عبد الله مجدي - محمد حمدي  

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - أوجو صامويل - محمود أوكا - إبراهيم شتا - محمود جمال

خط الهجوم: فخري لاكاي

بيراميدز وسيراميكا جايمي باتشيكو الدوري الممتاز