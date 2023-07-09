«سلخانة تعذيب على يد زوج الأم».. اللحظات الأخيرة في حياة الطفلة ولاء بالبساتين (صور)

دلت التحريات الأولية فى واقعة مقتل طفلة على يد زوج أمها بمنطقة البساتين أن المتهم تعدى عليها بحزام هى وشقيقها.

شقيق الضحية

وأضافت التحريات أن المتهم عذب الضحية وشقيق الضحية أيضا مما تسبب فى إصابته بسحجات وجروح بمختلف أنحاء الجسم.

وشهدت منطقة البساتين جريمة بشعة عندما أقدم عامل رخام على تعذيب نجلة زوجته حتى الموت لتأخرها فى العودة للمنزل.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من شرطة النجدة بوصول طفلة تدعى "ولاء" عمرها 11 عاما، وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب ووفاتها متأثرة بإصابتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة الطفلة ترتدى كامل ملابسها كما تبين اصابة شقيقها ، وألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وأنه تعدى على الضحية بزعم خروجها المتكرر من المنزل، ويقوم رجال المباحث بأستكمال التحريات للوقف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.