بالصور.. مجسمات الإنجازات باحتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو في بورسعيد

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم، برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام، وذلك بنادي المعارف، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تحت عنوان: "إنجازات الدولة المصرية من عام 2014 حتى تاريخه".

وتضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية وعرض فيديوهات ومعرضًا يضم مجسمات لعدد من إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات منذ عام 2014 حتى تاريخه.

وتضمنت مجسمات الإنجازات عدد من المشروعات الجديدة مثل: العاصمة الإدارية الجديدة، والتأمين الصحي الشامل، المتحف المصري الكبير، مسجد الفتاح العليم، مدينة العلمين، أنفاق 3 يوليو، مدينة سلام مصر، محطات تحلية مياه البحر، ومفاعل الضبعة النووي.

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