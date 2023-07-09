لانفصاله عن خطيبته.. تاجر أعلاف يتخلص من حياته في الدقهلية

أقدم تاجر أعلاف مقيم قرية النزل التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية على التخلص من حياته بتناول حبة سامة تُستخدم في حفظ الغلال "الحبة القاتلة" وذلك بعد انفصال خطيبته عنه.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول "إبراهيم.ف.ع" 27 عامًا - صاحب محل أعلاف، مقيم قرية النزل دائرة المركز، مصاب بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة - ولا يمكن استجوابه، توفي عقب وصوله.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ بسؤال عم المتوفي "إبراهيم. ع. ا" 58 عامًا - تاجر مواد بناء، مقيم بذات القرية، أفاد بأن المتوفي قرص كيماوى سام يستخدم لحفظ الغلال بقصد الإنتحار، بعد مروره بحالة نفسية سيئة لإنفصاله عن خطيبته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالوقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان المتوفي والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ،أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.وأكدت دار الافتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.