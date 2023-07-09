تعليم القاهرة: إقامة ماراثون تصفيات مسابقة المشروع الوطني للقراءة لطلاب المحافظة

أقيم اليوم الأحد تصفيات مسابقة المشروع الوطنى للقراءة على مستوى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.



تكونت لجنة التحكيم من منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية والمنسق العام المشروع، وفتحية سيد عبد الرازق موجه عام المكتبات بالقاهرة، ومحمد جمال الدين محمد موجه أول مركزى اللغة العربية و التربية الدينية بالمديرية.

وتتم التصفيات طبقاً لمصفوفة المشروع الوطنى للقراءة للطالب المثقف ،وتشمل تنوع مجالات الكتب .

يهدف المشروع الوطنى للقراءة إلى تمكين الأجيال من مفاتيح الإبداع والإبتكار ودعم قيمهم الوطنية والانسانية ، واستغلال وقت الفراغ بطريقة صحيحة .

وشارك تصفيات اليوم إدارات (الساحل - حدائق القبة - شرق مدينة نصر - المطرية - عابدين - السيدة زينب - منشأة ناصر ).