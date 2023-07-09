الولايات المتحدة تعلن مقتل قيادي بتنظيم داعش في شرق سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل القيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي أبو أسامة المهاجر جراء غارة جوية نفذتها شرق سوريا.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد أن الضربة الجوية نفذتها طائرات مسيرة من طراز (إم.كيو-9) كانت قد تعرضت في وقت سابق لمضايقات من مقاتلات روسية في مواجهة استمرت ساعتين تقريبا".

وأكدت أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة، وأن تنظيم داعش الإرهابي يظل يشكل تهديدًا ليس في المنطقة فحسب وإنما يتخطاها.