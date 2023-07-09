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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تعلن مقتل قيادي بتنظيم داعش في شرق سوريا

داعش
داعش
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل القيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي أبو أسامة المهاجر جراء غارة جوية نفذتها شرق سوريا.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد أن الضربة الجوية نفذتها طائرات مسيرة من طراز (إم.كيو-9) كانت قد تعرضت في وقت سابق لمضايقات من مقاتلات روسية في مواجهة استمرت ساعتين تقريبا".
وأكدت أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة، وأن تنظيم داعش الإرهابي يظل يشكل تهديدًا ليس في المنطقة فحسب وإنما يتخطاها.

داعش غارة جوية سوريا