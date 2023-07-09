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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تدعو طرفي الصراع بالسودان لإنهاء الاقتتال على الفور

الشعب السوداني
الشعب السوداني
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طالبت وزارة الخارجية الأمريكية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بإنهاء القتال على الفور والعودة إلى ثكناتهم.
ودعا متحدث باسم الوزارة في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد إلى ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.
وطالب طرفي الصراع إلى التقيد بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. مشيرا إلى أن واشنطن تدعم الشعب السوداني في الانتقال السياسي المتعثر لتحقيق الحرية والسلام والعدالة.
وكرر المتحدث باسم "الخارجية الأمريكية" النداء إلى دول المنطقة لمنع أي تدخل خارجي، مؤكدا أن أي دعم عسكري لن يؤدي إلا إلى تكثيف الصراع وإطالة أمده.

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