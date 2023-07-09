الدوري الممتاز.. مروان حمدي يقود هجوم المصري أمام فاركو

أعلن ميمي عبد الرازق، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، التشكيل الذي يبدأ به مباراة فاركو، ، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين علي استاد برج العرب في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ المصري مباراته أمام فاركو بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: محمد جريندو- عمرو موسى- زياد كمال- عماد بوبكر.

خط الوسط: حسين السيد- رجب عمران- أحمد عماد.

خط الهجوم: أبو سليمة- مروان حمدي- إسلام عطية.