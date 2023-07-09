روسيا تفعل أنظمة الدفاع الجوي في روستوف بعد هجوم أوكراني

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في منطقة روستوف الروسية بعد هجمات أوكرانية على مناطق في عمق أراض روسية.

وتسببت الهجمات الروسية في تدمير عدد كبير من المباني، فيما لم تسفر تلك الهجمات عن وقوع أية إصابات، في الوقت الذي أعلن فيه الدفاع الجوي الروسي عن إسقاط صاروخ من طراز كروز في منطقة كيرتش بشبه جزيرة القرم.

وكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إن الهجمات الأوكرانية استهدفت مناطق في شبه جزيرة القرم وروستوف بصواريخ كروز وتم إحباطها، فيما سقطت بعض الصواريخ في مناطق روسية أسفرت عن تضرر عدد من المباني السكنية.

كما استهدفت الهجمات الأوكرانية مناطق في إقليم دونيتسك ولوغانتسك وكراسني ليمان، وردت روسيا باستهداف مستودعات ذخيرة تابعة للجيش الأوكراني في كارلوفكا وكراماتورسك، بالإضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة أخر في خاركوف.