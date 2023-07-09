إصابة 12 شخصا إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي بأطفيح

أصيب 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف عجلة القيادة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 12 شخصا جري نقلهم إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.